A New York, forte ascesa per Meta Platforms

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda che gestisce Facebook , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,57%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Meta Platforms rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Meta Platforms ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 612,6 USD. Primo supporto individuato a 597,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 627,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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