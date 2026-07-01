Meta vola a Wall Street: in arrivo un nuovo business cloud per vendere potenza di calcolo AI

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Meta Platforms che tratta in rialzo del 9,82%.



A fare da assist alle azioni contribuiscono indiscrezioni su un possibile nuovo business nel settore del cloud computing. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società madre di Facebook starebbe sviluppando un’attività per commercializzare la capacità di calcolo AI in eccesso delle proprie infrastrutture.



L’iniziativa consentirebbe a Meta di offrire potenza di calcolo a clienti esterni, trasformandosi di fatto in un concorrente diretto di colossi già affermati come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. L’obiettivo sarebbe quello di monetizzare i pesanti investimenti effettuati nel settore dell’intelligenza artificiale, aprendo una nuova fonte di ricavi nel mercato del cloud.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P 100 , su base settimanale, si nota che l' azienda che gestisce Facebook mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,04%, rispetto a +1,75% dell' S&P 100 ).



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 599,7 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 632,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 666,1.



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