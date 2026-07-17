New York: brillante l'andamento di Zscaler
(Teleborsa) - Avanza il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che guadagna bene, con una variazione del 3,28%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Zscaler mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,79%, rispetto a -3,65% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le implicazioni di breve periodo di Zscaler sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 154 USD. Possibile una discesa fino al bottom 146,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 161,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```