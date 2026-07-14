New York: in acquisto Zscaler

(Teleborsa) - Rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zscaler rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Zscaler , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 159,9 USD. Primo supporto visto a 143,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 133,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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