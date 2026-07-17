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New York: perdite consistenti per Alnylam Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Alnylam Pharmaceuticals
Scende sul mercato la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che soffre con un calo del 4,44%.
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