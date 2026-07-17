Alnylam Pharmaceuticals, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,44%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Alnylam Pharmaceuticals rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 265,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 280. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 260,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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