Perde Cadence Design Systems sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che esibisce una perdita secca dell'8,76% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cadence Design Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Cadence Design Systems mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 326,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 340,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 320,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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