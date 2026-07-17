Perde Cadence Design Systems sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che esibisce una perdita secca dell'8,76% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cadence Design Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Cadence Design Systems mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 326,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 340,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 320,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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