Milano 9:57
52.053 -0,61%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:58
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Francoforte: violenta contrazione per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Aixtron
In forte ribasso Aixtron, che mostra un -5,04%.
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