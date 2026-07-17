Orientamento rialzista per CoStar
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Prepotente rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,60% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 30,37 USD, con stop loss calcolato a quota 26,57 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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