Parigi: movimento negativo per Legrand

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese , che tratta con una perdita del 2,18%.



La tendenza ad una settimana di Legrand è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore di materiale elettrico evidenzia un declino dei corsi verso area 134,1 Euro con prima area di resistenza vista a 135,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 133,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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