Milano 12:57
52.018 -0,68%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
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Londra 12:57
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Francoforte 12:57
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Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in giugno

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Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in giugno
Unione Europea, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,1% (in linea con le stime degli analisti).
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