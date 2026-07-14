Milano 17:35
52.863 +0,10%
Nasdaq 21:19
29.618 +1,21%
Dow Jones 21:19
52.510 +0,02%
Londra 17:35
10.529 +0,30%
Francoforte 17:35
25.147 +0,13%

USA, Prezzi consumo (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Prezzi consumo (MoM) in giugno
USA, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era -0,1%).
Condividi
```