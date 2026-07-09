Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Chiusura in profondo rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,18%.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.167,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.422,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.082,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)