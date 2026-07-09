Milano 9:58
52.200 +0,74%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 9:58
10.433 -0,53%
25.016 +0,48%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Chiusura in profondo rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,18%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.167,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.422,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.082,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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