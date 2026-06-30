Milano 9:16
51.383 +0,43%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:16
10.496 +0,11%
24.815 +0,77%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.

Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.419,1 con primo supporto visto a 8.328,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.289.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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