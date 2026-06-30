Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno
Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.
Le implicazioni di medio periodo del CAC 40 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8.419,1 con primo supporto visto a 8.328,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8.289.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)