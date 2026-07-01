Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno

Piccolo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,44%.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.434,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.370,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.498,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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