Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Piccolo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,44%.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.434,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.370,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.498,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)