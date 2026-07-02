Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio
Chiusura negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, con un ribasso dello 0,79%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.400,2. Primo supporto visto a 8.305,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.274,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)