Milano 9:25
51.850 +0,48%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:25
10.491 +0,12%
25.101 +0,24%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Chiusura negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, con un ribasso dello 0,79%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.400,2. Primo supporto visto a 8.305,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.274,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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