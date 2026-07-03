Milano 9:10
52.780 +0,67%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 9:11
10.693 +0,38%
25.803 +0,87%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Prepotente rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,65% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.520,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.383,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.658,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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