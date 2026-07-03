Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio
Prepotente rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,65% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.520,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 8.383,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.658,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)