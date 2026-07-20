Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 162,552, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,237. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 162,867.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)