Milano 15:42
51.754 -0,25%
Nasdaq 15:42
28.983 +1,37%
Dow Jones 15:42
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Londra 15:42
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Francoforte 15:42
24.810 -0,08%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

La tendenza di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 162,552, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,237. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 162,867.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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