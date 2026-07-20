Banca Profilo, ingresso di Simone Massaro per crescere nei servizi a family office e istituzionali

(Teleborsa) - Banca Profilo , nell'ambito della strategia di sviluppo dei servizi dedicati ai Family Office, alla clientela istituzionale e agli investitori internazionali ha annunciato l'ingresso di Simone Massaro, che contribuirà al rafforzamento della presenza della banca in questi segmenti strategici.



Massaro ha maturato una significativa esperienza nel Private Banking e nel Wealth Management. Dopo aver iniziato il proprio percorso professionale in Generali Italia, ha proseguito la sua carriera in Intesa Sanpaolo Private Banking, specializzandosi nello sviluppo di soluzioni e servizi rivolti ai Family Office, alla clientela internazionale e ai nuovi residenti in Italia.



Nel nuovo ruolo, Massaro contribuirà a consolidare il posizionamento di Banca Profilo quale partner di riferimento per la gestione dei patrimoni complessi e nell'offerta di servizi specialistici ad alto valore aggiunto.



"L'ingresso di Simone Massaro rappresenta un ulteriore investimento della Banca su talenti di elevato potenziale, capaci di coniugare competenze specialistiche, visione e capacità di costruire relazioni di lungo periodo con la clientela - ha dichiarato l'AD Matteo Arpe - La sua esperienza e le competenze maturate nello sviluppo delle relazioni con Family Office, clientela istituzionale e investitori internazionali contribuiranno alla crescita della Banca in segmenti ritenuti strategici per il nostro modello di business"..

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