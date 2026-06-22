Banca Finnat, ingresso di Luca Barone da Banca Profilo come Vice Direttore Generale

(Teleborsa) - Banca Finnat, specializzata nella prestazione di servizi di investimento e advisory rivolti alla clientela privata e istituzionale, ha nominato Luca Barone come Vice Direttore Generale della banca, dove assumerà la responsabilità della gestione dei titoli di proprietà.



La sua carriera professionale inizia nello staff tecnico dell'AD di Capitalia, per poi proseguire a Londra in Goldman Sachs , dove rimane per cinque anni. Entrato come senior analyst nel Credit Derivatives Quantitative Strategy team, occupandosi di progettazione, strutturazione e pricing di derivati creditizi, arriverà a svolgere il ruolo di Executive Director nella divisione Fixed Income, Currency & Commodity. Nel 2009 Barone entra in Banca Profilo , dove dal 2019 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale con responsabilità sui mercati e sul wealth management.



"L'arrivo di Luca Barone rappresenta un significativo rafforzamento della nostra struttura manageriale - ha dichiarato Arturo Nattino, AD di Banca Finnat - Riteniamo che la sua profonda esperienza nei mercati finanziari e nel wealth management, unita a un percorso professionale di alto profilo internazionale, contribuirà a consolidare ulteriormente la solidità e la capacità competitiva di Banca Finnat".

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