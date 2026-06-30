Nasce Diamond Tower, il family office di BNP Paribas in Italia con SDA Bocconi

BNP Paribas





(Teleborsa) - Nasce "", unper accompagnare le grandi famiglie italiane nelle scelte patrimoniali, grazie ad un indirizzo strategico e di governance in grado di combinare bisogni personali e imprenditoriali. A promuovere l'iniziativa sono il Gruppoe SDA Bocconi School of Management, che possono integrare expertise globale e rigore accademico per governare la complessità dei grandi patrimoni familiari.La nuova realtà si fonda su une per il suo patrimonio, attraverso una piattaforma flessibile ed evoluta di soluzioni personalizzate e un modello proprietario di advisory strategica per la governance familiare, sviluppato in collaborazione con SDA Bocconi."Il nostro approccio parte dalla famiglia: dalla sua struttura, dai suoi obiettivi e dalla complessità reale del patrimonio - ha detto- Ogni famiglia è unica. Il nostro Family Office è un partner strategico capace di governare la complessità, orientare le decisioni nei passaggi chiave e trasformare le discontinuità in opportunità di valore. Operiamo attraverso un ecosistema qualificato di professionisti, garantendo un supporto indipendente su tematiche complesse".La nuova struttura sarà, Head of Family Office di BNL BNP Paribas, con la partecipazione di Alessandro Minichilli, Professore di Family Business e Corporate Governance e Associate Dean for Faculty SDA Bocconi School of Management.di Diamond Tower Family Strategy: Strategia, per supportare il cliente nelle decisioni cruciali di gestione del patrimonio, attraverso la definizione di un impianto chiaro, coerente e orientato al lungo periodo; Governance, per accompagnare la famiglia nella strutturazione dei processi decisionali e nell'equilibrio tra dinamiche familiari e imprenditoriali; Advisory, per supportare in modo integrato le scelte relative al patrimonio, assicurando coerenza tra obiettivi, investimenti e asset complessivi; Education, per affiancare le nuove generazioni in percorsi strutturati di formazione e crescita, sviluppandone le competenze manageriali e facilitandone un progressivo inserimento nella governance dell'impresa di famiglia."Il mondo degli investimenti, l'evoluzione del sistema finanziario, la governance delle imprese familiari e la strategia d'impresa sono oggi sempre più interconnessi - ha commentato- Comprendere e governare questa complessità richiede ricerca rigorosa, capacità di interpretazione e formazione di alto livello. In questa partnership SDA Bocconi mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenza, metodo e competenze per accompagnare le famiglie imprenditoriali e le nuove generazioni nelle scelte strategiche più rilevanti".La partnership con SDA Bocconi School of Management trova, un laboratorio di ricerca dedicato alle famiglie imprenditoriali, e nel framework proprietario su cui BNP Paribas baserà i servizi di Family Strategy Advisory, integrando il rigore del modello accademico con un approccio personalizzato alla gestione globale del patrimonio. Tre gli elementi costitutivi del framework: la Family Legacy, cioè l'identità della famiglia, i suoi valori, la sua storia e la sua visione di lungo periodo; la Family Governance, ovvero l'insieme delle regole, dei processi decisionali e delle strutture che disciplinano il rapporto tra famiglia, patrimonio e impresa; il Family Future, cioè la capacità di preparare la next generation, sviluppare i futuri leader e garantire continuità imprenditoriale nel tempo.