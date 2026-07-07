Banca Mediolanum, a giugno raccolta netta totale a 951 milioni di euro

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2026 Banca Mediolanum registra una raccolta netta totale pari a 951 milioni di euro (6,37 miliardi da inizio anno), la raccolta netta in risparmio gestito ammonta a 872 milioni (4,20 miliardi YTD), i nuovi finanziamenti erogati cifrano in 408 milioni, (2,08 miliardi YTD) e i premi polizze protezione si attestano a 24 milioni (129 milioni YTD).



L'amministratore delegato, Massimo Doris, ha così commentato: “Un giugno molto forte chiude il primo semestre di questo 2026. I risultati del mese sono caratterizzati da una raccolta di grande qualità, visto il mix a prevalenza di investimenti in prodotti di risparmio gestito, sostenuta dall’efficacia delle iniziative messe in atto nei mesi scorsi. Mi riferisco in particolare ai clienti che hanno deciso di entrare gradualmente nei mercati attraverso il servizio Double Chance, ma anche di beneficiare delle nostre offerte sui vincoli in conto deposito reinvestendo poi tale liquidità in soluzioni di lungo periodo. E’ anche attraverso scelte come queste che si mette in luce la capacità dei nostri Family Banker di accompagnare e orientare le famiglie verso una corretta allocazione delle proprie risorse. Desidero poi sottolineare l’ottimo contributo della Spagna, che chiude il primo semestre con 1,1 miliardi di euro di raccolta totale e 845 milioni di raccolta gestita, ulteriore segnale di quanto il valore del nostro modello sia apprezzato anche all’estero”.



Conclude Doris: “Credo che siamo molto ben posizionati per raggiungere grandi risultati anche in questo 2026, trainati dal forte sviluppo commerciale: a giugno abbiamo visto l’ingresso di 18 mila nuovi clienti, 110 mila da inizio anno, famiglie che hanno scelto Banca Mediolanum come partner per i propri obiettivi di vita finanziari”.

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