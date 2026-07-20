"Buy" per Pinnacle West Capital
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Andamento negativo per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dell'1,43%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le azioni di Pinnacle West Capital, su questi prezzi fissati a 107,7 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 86,18 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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