"Buy" per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Andamento negativo per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dell'1,43%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Le azioni di Pinnacle West Capital , su questi prezzi fissati a 107,7 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 86,18 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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