CopperTech Metals presenta domanda di quotazione sul NYSE e avvia roadshow IPO, prezzo previsto 16 - 18 dollari

(Teleborsa) - CopperTech Metals ha presentato domanda di quotazione sul NYSE e annunciato oggi l'avvio del roadshow per la sua IPO.



L'offerta pubblica iniziale avrà ad oggetto 23.529.412 azioni ordinarie, a un prezzo compreso tra 16 e 18 dollari.



Inoltre, la società prevede di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 3.529.411 azioni allo stesso prezzo IPO, al netto delle commissioni.



Citigroup e Cantor agiscono in qualità di joint lead book-running managers per l'offerta proposta. BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, TD Securities, Stifel, William Blair e Needham & Company operano nel ruolo di bookrunner, con Roth Capital in qualità di co-manager.



(Foto: Free-Photos / Pixabay)

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