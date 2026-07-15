"Buy" per Safilo
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta vivace per il produttore di occhiali da sole e da vista, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,98%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 1,751 Euro, Safilo è molto appetibile con stop loss impostato a quota 1,665 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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