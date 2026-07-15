"Buy" per Safilo

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Seduta vivace per il produttore di occhiali da sole e da vista , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,98%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 1,751 Euro, Safilo è molto appetibile con stop loss impostato a quota 1,665 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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