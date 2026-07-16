L'azione Pinnacle West Capital è orientata al ribasso

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Giornata negativa per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita dell'1,77% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 107,1 USD, con stop loss posto a quota 86,18, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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