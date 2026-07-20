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Chipotle Mexican Grill scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Chipotle Mexican Grill scambia in rosso a New York
Ribasso scomposto per la società specializzata nella gestione di fast food, che esibisce una perdita secca del 4,05% sui valori precedenti.
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