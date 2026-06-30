Francoforte: scambi in positivo per Nordex

(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex , che lievita del 2,92%.



L'andamento di Nordex nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Osservando il grafico di breve periodo di Nordex , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 46,41 Euro e supporto a 45,27. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 47,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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