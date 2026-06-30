Francoforte: scambi in positivo per Nordex
(Teleborsa) - Scambia in profit Nordex, che lievita del 2,92%.
L'andamento di Nordex nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Nordex, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 46,41 Euro e supporto a 45,27. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 47,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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