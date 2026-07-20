Milano 15:47
51.703 -0,35%
Nasdaq 15:47
28.980 +1,35%
Dow Jones 15:47
52.209 +0,12%
Londra 15:47
10.528 -0,68%
Francoforte 15:47
24.771 -0,24%

Francoforte: andamento rialzista per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Puma
Seduta vivace oggi per Puma, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
Condividi
```