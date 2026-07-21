Vola a New York Coherent

(Teleborsa) - Brilla la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che passa di mano con un aumento dell'11,70%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Coherent rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Coherent si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 307,1 USD. Prima resistenza a 325,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 295,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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