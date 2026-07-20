Londra: rosso per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi , che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mondi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mondi rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Mondi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,479 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 7,325. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,633.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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