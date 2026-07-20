New York: andamento negativo per Oracle
(Teleborsa) - Ribasso per il principale fornitore di software aziendale, che presenta una flessione del 3,73%.
Lo scenario su base settimanale di Oracle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Oracle mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 119,3 USD con area di resistenza individuata a quota 124,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 116,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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