Oracle declassata a "BBB-" da S&P per aumento del rischio e calo del flusso di cassa

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato il rating di Oracle , multinazionale statunitense del settore informatico, da "BBB" a "BBB-", che rappresenta l'ultimo scalino "investment grade" della scala utilizzata dall'agenzia di rating statunitense. L'outlook è stabile.



Viene spiegato che la rapida espansione del business delle infrastrutture di intelligenza artificiale di Oracle sta incrementando il rischio di credito complessivo, riflettendo una visione più cauta di S&P sul settore, che include l'aumento dei requisiti di spesa in conto capitale (capex), un percorso incerto verso la redditività, un settore e un panorama competitivo in rapida evoluzione e un'elevata concentrazione della clientela.



Oltre all'aumento del rischio aziendale, S&P prevedie ora un free operating cash flow (FOCF) inferiore nell'esercizio 2027 rispetto alle precedenti previsioni, con un rapporto di indebitamento rettificato che rimarrà superiore a 4x nei prossimi due anni.



L'outlook stabile riflette l'opinione secondo cui, nonostante l'elevato livello di indebitamento e il profilo di flusso di cassa dei prossimi due anni, Oracle mostrerà un miglioramento costante della redditività con l'entrata in funzione della capacità produttiva e la crescita del business. Nell'anno fiscale 2027 e negli anni successivi, viene previsto che la società finanzierà i deficit di flusso di cassa attraverso un mix di debito e capitale proprio.

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