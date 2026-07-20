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New York: in calo Fastenal Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Fastenal Company
Retrocede il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, con un ribasso del 2,29%.
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