Wall Street a due velocità. Focus sulle trimestrali delle Big Tech

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 7.480 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,83%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,34%).



L'attenzione degli investitori si concentra sugli sviluppi in Medio Oriente, dopo l'escalation degli ultimi giorni e sulle trimestrali dei principali colossi tecnologici, chiamati a confermare la solidità del rally alimentato dall'intelligenza artificiale.



Telecomunicazioni (+1,53%), energia (+1,01%) e informatica (+0,66%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-0,66%), materiali (-0,59%) e utilities (-0,48%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+2,07%), Amazon (+2,03%), Salesforce (+1,67%) e IBM (+1,39%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple , che continua la seduta con -2,94%.



Vendite su Merck , che registra un ribasso dell'1,71%.



Seduta negativa per Boeing , che mostra una perdita dell'1,69%.



Piccola perdita per Home Depot , che scambia con un -1,4%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Marvell Technology (+6,21%), Micron Technology (+5,25%), MicroStrategy Incorporated (+5,10%) e Western Digital (+4,97%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple , che prosegue le contrattazioni a -2,94%.



Sotto pressione Mondelez International , che accusa un calo dell'1,98%.



Scivola PepsiCo , con un netto svantaggio dell'1,88%.



In rosso Fastenal Company , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.

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