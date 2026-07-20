Wall Street a due velocità. Focus sulle trimestrali delle Big Tech
(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 7.480 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,83%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,34%).
L'attenzione degli investitori si concentra sugli sviluppi in Medio Oriente, dopo l'escalation degli ultimi giorni e sulle trimestrali dei principali colossi tecnologici, chiamati a confermare la solidità del rally alimentato dall'intelligenza artificiale.
Telecomunicazioni (+1,53%), energia (+1,01%) e informatica (+0,66%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-0,66%), materiali (-0,59%) e utilities (-0,48%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+2,07%), Amazon (+2,03%), Salesforce (+1,67%) e IBM (+1,39%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -2,94%.
Vendite su Merck, che registra un ribasso dell'1,71%.
Seduta negativa per Boeing, che mostra una perdita dell'1,69%.
Piccola perdita per Home Depot, che scambia con un -1,4%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Marvell Technology (+6,21%), Micron Technology (+5,25%), MicroStrategy Incorporated (+5,10%) e Western Digital (+4,97%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Apple, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.
Sotto pressione Mondelez International, che accusa un calo dell'1,98%.
Scivola PepsiCo, con un netto svantaggio dell'1,88%.
In rosso Fastenal Company, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.
```