Stati Uniti, prezzi alla pompa di nuovo sopra la soglia critica dei 4 dollari al gallone

(Teleborsa) - Oltreoceano i prezzi alla pompa sono tornati a superare la soglia dei 4 dollari al gallone a causa dell'intensificarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran.



Secondo i prezzi giornalieri pubblicati dall'American Automobile Association, la benzina senza piombo ha raggiunto una media di 4,003 dollari al gallone, superando nuovamente la soglia critica per i consumatori dopo essere rimasta al di sotto di essa per un mese.

Condividi

```