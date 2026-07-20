Milano 10:49
51.918 +0,07%
Nasdaq 17-lug
28.593 0,00%
Dow Jones 17-lug
0 0,00%
Londra 10:49
10.555 -0,42%
Francoforte 10:49
24.881 +0,20%

Stati Uniti, prezzi alla pompa di nuovo sopra la soglia critica dei 4 dollari al gallone

Economia
Stati Uniti, prezzi alla pompa di nuovo sopra la soglia critica dei 4 dollari al gallone
(Teleborsa) - Oltreoceano i prezzi alla pompa sono tornati a superare la soglia dei 4 dollari al gallone a causa dell'intensificarsi del conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Secondo i prezzi giornalieri pubblicati dall'American Automobile Association, la benzina senza piombo ha raggiunto una media di 4,003 dollari al gallone, superando nuovamente la soglia critica per i consumatori dopo essere rimasta al di sotto di essa per un mese.
Condividi
```