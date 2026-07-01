Carburanti, prezzo self cala a 1,806 euro/l per benzina e 1,884 euro/l per gasolio
(Teleborsa) - Ancora in calo il prezzo dei carburanti alla pompa. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio prezzi del Mimit, in data odierna - mercoledì 1 luglio 2026 - i prezzi medi alla pompa in modalità 'self service' sono scesi sia lungo le strade statali che sulle autostrrade.
Per quanto riguarda la rete stradale nazionale si registra un valore pari a 1,806 euro/l per la benzina e 1,884 euro/l per il gasolio, rispettivamente da 1,809 euro/l e 1,892 euro/l. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,896 euro/l per la benzina e 1,969 euro/l per il gasolio da 1,901 euro/l e 1,978 euro/l.
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