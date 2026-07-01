USA, ISM: l'attività manifatturiera frena a giugno più delle attese

(Teleborsa) - Peggiora l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a giugno, ma si mantiene in fase di espansione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.



L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 53,3 punti, rispetto ai 54 punti del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti che stimavano una discesa fino a 53,8 punti.



L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene comunque ancora sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini cala a 56 punti da 56,8, mentre quella sull'occupazione aumenta a 49,7 da 48,6 e la componente relativa ai prezzi scende a 73 da 82,1 punti (contro attese per 77,7).

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