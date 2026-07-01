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USA, settore manifatturiero giugno sotto attese

Economia, Macroeconomia
USA, settore manifatturiero giugno sotto attese
(Teleborsa) - Peggiora più delle attese l'attività manifatturiera degli Stati Uniti a giugno. Lo conferma l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global.

Nel periodo, manifatturiero si è portato a 53,9 punti, inferiore ai 55,7 punti della stima preliminare, contro i 55,1 punti di luglio.

L'indice resta comunque sopra la soglia chiave di 50 punti che fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività.
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