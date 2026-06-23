Mimit, Carburanti: prezzi in calo da due settimane

(Teleborsa) - Prosegue la discesa dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), oggi, martedì 23 giugno 2026, si registra il quattordicesimo giorno consecutivo di ribassi alla pompa.



Le rilevazioni dell'Osservatorio prezzi del Mimit indicano che il prezzo medio nazionale in modalità self service è pari a 1,829 euro al litro per la benzina e a 1,922 euro al litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale i prezzi risultano più elevati: la benzina self service si attesta in media a 1,926 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge i 2,013 euro al litro.

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