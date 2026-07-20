Tecnimont (MAIRE), contratto da 1,3 miliardi di euro per complesso di fertilizzanti in Argentina

(Teleborsa) - Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata Tecnimont (Integrated E&C Solutions) si è aggiudicata da Fértil Pampa, società interamente controllata da Pampa Energía, un contratto per un complesso di fertilizzanti di grandi dimensioni in Argentina. Il valore complessivo è pari a circa 1,3 miliardi di euro, di cui 140 milioni relativi al pacchetto tecnologico di Nextchem.



Il sito produttivo comprenderà un impianto di ammoniaca su larga scala e due linee parallele di urea a bassissimo consumo energetico (ultra-low energy, ULE), ciascuna dotata di una propria unità di granulazione, con una capacità complessiva di 6.000 tonnellate al giorno (2,1 milioni di tonnellate all'anno), diventando il più grande complesso di urea dell'America Latina per capacità produttiva. Lo scopo del lavoro di Tecnimont comprende le attività di ingegneria, approvvigionamento, commissioning e avviamento. L'esecuzione complessiva del progetto coinvolgerà SACDE, società leader argentina, per la costruzione. Il completamento è previsto in 41 mesi.



"Questa aggiudicazione segna il nostro ingresso in Argentina, diversificando ulteriormente la nostra presenza geografica, e mette in evidenza la nostra capacità di integrare le riconosciute competenze di esecuzione dei progetti di Tecnimont con il portafoglio tecnologico di Nextchem per realizzare progetti industriali di grandi dimensioni a livello globale - ha commentato il CEO Alessandro Bernini - Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di questo complesso di fertilizzanti strategico per la regione, che supporterà la valorizzazione delle riserve di gas naturale nel settore downstream domestico e rafforzerà al contempo la produzione di fertilizzanti del Paese".

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