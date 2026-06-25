MAIRE, Nextchem completa l'acquisizione del Gruppo Ballestra per 148,2 milioni

(Teleborsa) - Nextchem, business unit tecnologica di MAIRE , ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale sociale del Gruppo Ballestra, tra i principali operatori globali nel licensing, nella progettazione e ingegneria di impianti di trasformazione e nella fornitura di tecnologie proprietarie per l'industria chimica. Il prezzo di acquisto è di 148,2 milioni di euro, corrisposto interamente alla chiusura, sulla base di un enterprise value di 108,2 milioni e una cassa netta rettificata di 40,0 milioni. L'operazione è stata finanziata con una combinazione di risorse proprie e linee di credito bancarie dedicate.



Il Gruppo Ballestra comprende Ballestra, Buss ChemTech AG in Svizzera e Ballestra Engineering and Projects in India, per un totale di circa 460 professionisti (300 in Italia, 50 in Svizzera e 110 in India) con competenze distintive nell'ingegneria di processo.



L'acquisizione amplia significativamente il portafoglio tecnologico di Nextchem: nei fertilizzanti, completa la copertura dell'intero spettro NPK (azoto, fosforo, potassio) aggiungendo le tecnologie fosfatiche e potassiche; nella chimica dei materiali strategici, porta know-how su acido solforico, fosforico e fluoridrico con rilevanti applicazioni nell'industria mineraria e nella produzione di batterie agli ioni di litio e pannelli fotovoltaici, facendo leva sulla leadership di Buss ChemTech nel fluoro; nell'oleochimica, aggiunge soluzioni per detergenti, tensioattivi e saponi bio-based in risposta alla crescente domanda di prodotti sostenibili. Nextchem amplia inoltre la propria rete di innovazione europea con i laboratori e impianti dimostrativi di Ballestra a Busto Arsizio, Milano e Basilea.



"Il completamento dell’acquisizione di Ballestra rappresenta un passaggio di grande rilevanza strategica e industriale per il nostro Gruppo. Questa operazione rafforza il nostro posizionamento in segmenti ad alto potenziale di crescita e amplia la nostra capacità di supportare clienti nuovi ed esistenti nei segmenti dei fertilizzanti fosfatici, della chimica dei materiali avanzati e dei metalli. Con Ballestra portiamo in Nextchem tecnologie consolidate, competenze distintive e persone di grande valore, che contribuiranno ad accelerare lo sviluppo di una piattaforma tecnologica europea con respiro globale", ha dichiarato Alessandro Bernini, CEO di MAIRE.



Ballestra continuerà a operare sotto la guida di Paolo Iengo.

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