UE accusa diverse aziende di cartello nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia

(Teleborsa) - La Commissione europea ha informato diversi produttori di prodotti chimici per l'edilizia attivi in ??Francia, Germania e Spagna, nonché tre associazioni di categoria nazionali, del suo parere preliminare secondo cui avrebbero violato le norme antitrust dell'UE colludendo per aumentare i prezzi nella fornitura di prodotti chimici per cemento, calcestruzzo e malta. L'invio di una lettera di addebito non pregiudica l'esito dell'indagine.



In particolare, il caso si concentra sulla fornitura di additivi chimici per cemento e di miscele chimiche per calcestruzzo e malta. Gli additivi chimici sono utilizzati principalmente per migliorare l'efficienza produttiva e le prestazioni del cemento. Le miscele chimiche vengono aggiunte per migliorare le prestazioni, la durabilità e la lavorabilità del calcestruzzo e della malta. Cemento, calcestruzzo e malta sono materiali essenziali per l'edilizia. I loro prezzi hanno un impatto diretto sui costi di costruzione.



La Commissione nutre dubbi preliminari sul fatto che, tra il 2021 e il 2022, i produttori abbiano coordinato futuri aumenti di prezzo per additivi e miscele chimiche, in risposta all'aumento dei costi delle materie prime, dovuto in particolare alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Il presunto coordinamento da parte di tali produttori si sarebbe verificato nel contesto della preparazione di comunicati stampa all'interno delle associazioni di categoria nazionali, finalizzati a giustificare gli aumenti di prezzo.



La Commissione ha riscontrato tre presunte infrazioni distinte in Francia, Germania e Spagna e ha inviato lettere di contestazione ai seguenti produttori e associazioni di categoria: in Francia a Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM e l'associazione di categoria SYNAD; in Germania a Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika e l'associazione di categoria Deutsche Bauchemie; in Spagna a Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika e l'associazione di categoria ANFAH.

Condividi

```