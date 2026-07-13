MeglioQuesto, depositata istanza per trasferimento delle aziende
(Teleborsa) - MeglioQuesto comunica, nell'ambito dei procedimenti di concordato semplificato riguardanti le diverse società operative controllate, che è stata depositata un'istanza per ottenere l’autorizzazione al trasferimento delle relative aziende anteriormente all’omologazione delle rispettive procedure. Per effetto di tale iniziativa, l’udienza per l’omologazione è stata differita al 19 novembre 2026.
Come già reso noto al mercato, il completamento dei predetti trasferimenti aziendali costituisce un presupposto essenziale ai fini dell’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti proposto dalla società.
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