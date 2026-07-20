Ue, indagine antitrust su sospetto cartello nella chimica per le costruzioni

Coinvolta anche l'italiana Mapei.

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha inviato una comunicazione degli addebiti a diversi produttori di prodotti chimici per l'edilizia attivi in Francia, Germania e Spagna, oltre che a tre associazioni di categoria nazionali, comunicando la propria posizione preliminare secondo cui le aziende avrebbero violato le norme antitrust UE coordinandosi per aumentare i prezzi nella fornitura di additivi chimici per cemento e ammixture per calcestruzzo e malta.



Questi prodotti sono utilizzati per migliorare l'efficienza produttiva, le prestazioni, la durabilità e la lavorabilità di cemento, calcestruzzo e malta, materiali essenziali il cui prezzo incide direttamente sui costi di costruzione.



Secondo le preoccupazioni preliminari della Commissione, tra il 2021 e il 2022 i produttori avrebbero coordinato futuri aumenti di prezzo in risposta al rialzo dei costi delle materie prime, spinto in particolare dalla pandemia di Covid-19 e dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Il presunto coordinamento sarebbe avvenuto nel contesto della preparazione di comunicati stampa all'interno delle associazioni di categoria nazionali, volti a giustificare gli aumenti di prezzo.



La Commissione ha individuato tre distinte presunte infrazioni in Francia, Germania e Spagna. In Francia sono coinvolti Cemex, Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika , TAM e l'associazione di categoria SYNAD; in Germania Cemex, Ha-be, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Liesen, Remei, Sika e l'associazione Deutsche Bauchemie; in Spagna Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika e l'associazione ANFAH.



Se confermata, la condotta violerebbe l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che vieta cartelli e altre pratiche commerciali restrittive che possano incidere sugli scambi e impedire o limitare la concorrenza nel Mercato Unico.



I destinatari delle tre comunicazioni degli addebiti hanno ora la possibilità di rispondere alle contestazioni della Commissione, che il 17 ottobre 2023 aveva condotto ispezioni a sorpresa presso le sedi di società attive nel settore della chimica per le costruzioni in diversi Stati membri. Qualora, dopo l'esercizio dei diritti di difesa da parte delle aziende coinvolte, la Commissione concludesse che vi sono prove sufficienti di un'infrazione, potrebbe adottare una decisione che vieta la condotta e impone un'ammenda fino al 10% del fatturato mondiale annuo dell'azienda, oltre a eventuali rimedi proporzionati per porre effettivamente fine all'infrazione.

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