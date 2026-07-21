Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:16
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Dow Jones 19:16
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Londra 17:35
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido +0,03%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 162,539 e primo supporto individuato a 162,411. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 162,668.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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