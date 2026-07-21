Apple, partnership con Klarna per nuovo programma di leasing

(Teleborsa) - Apple sta per lanciare Apple Upgrade, un programma di leasing che rappresenterà uno grande cambiamento nella storia della vendita di dispositivi dell'azienda.



Il nuovo servizio, il cui lancio è previsto per il 28 luglio, supporterà la maggior parte dei modelli di iPhone, Mac, iPad e Apple Watch, secondo fonti a conoscenza della questione intercettata da Bloomberg. Finanziatore del programma di leasing sarà Klarna Group .



L'iniziativa sarà inizialmente lanciata almeno negli Stati Uniti e sarà disponibile sia nei negozi fisici che online.



Il servizio Apple Upgrade funzionerà come un abbonamento e gli utenti potranno saldare il dispositivo anticipatamente durante il periodo di leasing, passare a un nuovo modello prima della scadenza o tenerlo al termine del contratto. In alcuni casi, queste operazioni comporteranno un costo aggiuntivo. Come per il leasing di un'auto, il dispositivo potrà essere restituito al termine del contratto.



Grazie alla collaborazione con Klarna, Apple può offrire un metodo di acquisto simile agli attuali piani di finanziamento senza assumersi la responsabilità finanziaria.

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