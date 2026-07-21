Boeing: Uganda Airlines effettua primo ordine per 737 MAX e 787 Dreamliner

(Teleborsa) - Boeing e Uganda Airlines hanno annunciato che la compagnia di bandiera ugandese ha ordinato quattro Boeing 737-8 e quattro Boeing 787-9 per ampliare e modernizzare la propria flotta. Il primo acquisto di aerei Boeing da parte della compagnia aerea supporterà la crescente domanda sulla sua rete regionale e internazionale.



"Siamo lieti di dare il benvenuto a Uganda Airlines come cliente Boeing e di supportare la prossima fase di crescita della compagnia aerea con i 737-8 e 787-9 - ha dichiarato Brad McMullen, vicepresidente senior di Boeing per le vendite e il marketing commerciale - Questi aerei offrono efficienza, autonomia e versatilità per aiutare Uganda Airlines a rafforzare ed espandere la propria rete."



Insieme, i 737 MAX e i 787 Dreamliner consentiranno a Uganda Airlines di servire più destinazioni riducendo al contempo il consumo di carburante del 20-25% rispetto agli aerei che sostituiranno. Attualmente la compagnia aerea vola verso 17 destinazioni in 13 paesi dal suo hub di Entebbe, in Uganda.

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