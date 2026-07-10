Boeing inaugura nuova linea di produzione del 737

(Teleborsa) - Boeing ha inaugurato la sua quarta linea di assemblaggio del 737 Max, vicino a Seattle, nell'ottica di sfruttare il crescente portafoglio ordini, sebbene la produzione sarà inizialmente a un ritmo ridotto.



La linea, all'interno dello stabilimento di Everett, dove vengono già fabbricati principalmente i modelli a fusoliera larga come il 777, il 767 e il futuro 777X, impiegherà inizialmente circa 1.000 lavoratori.



E' quanto dichiarato da Jennifer Boland-Masterson, direttrice senior dell'azienda, durante una visita guidata per la stampa, spiegando che Boeing adotterà un ritmo di produzione basso per risolvere eventuali problemi e garantire che le operazioni si svolgano senza intoppi. Non ha specificato le tempistiche di ampliamento della linea, affermando però che il gruppo assumerà più personale man mano che la produzione aumenterà.

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