Airbus, nuovi ordini in Cina per 17,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Airbus si è aggiudicata ordini da Air China e Hainan Airlines per un valore complessivo di circa 17,8 miliardi di dollari.



Nel dettaglio, Air China ha acquistato 15 aerei widebody A350-900 e 40 A320neo per la sua controllata Shenzhen Airlines per 12,4 miliardi di dollari mentre Hainan ha ordinato 40 jet A320neo per 5,36 miliardi di dollari.



Gli accordi, annunciati oggi tramite documenti separati depositati presso la Borsa di Shanghai, - si legge su Bloomberg - si aggiungono a una serie di contratti siglati dal costruttore francese di aeromobili, che negli ultimi anni ha guadagnato un vantaggio competitivo su Boeing nel secondo mercato aeronautico più grande al mondo.



Si ricorda che a marzo, Airbus si è aggiudicata un ordine da China Eastern Airlines per 101 aeromobili A320neo mentre alla fine dello scorso anno, la compagnia aerea statale Air China ha acquistato 60 aeromobili Airbus per 9,53 miliardi di dollari. Nello stesso mese, Airbus ha firmato accordi di vendita con le compagnie aeree private Spring Airlines e Juneyao Airlines per complessivi 8,2 miliardi di dollari.





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